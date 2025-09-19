У Франківську судитимуть неповнолітнього, який на замовлення ворога вчинив теракт

Служба безпеки завершила досудове розслідування і передала до суду матеріали щодо терористичного акту, який стався в Івано-Франківську в березні цього року.

Унаслідок вибуху тоді загинув 17-річний виконавець теракту, а його 15-річний спільник отримав тяжкі ушкодження. Ще двоє випадкових перехожих отримали уламкові поранення, пише Правда з посиланням на СБУ.

За результатами розслідування, неповнолітній обвинувачується за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Слідчі СБУ ретельно зібрали всі докази та встановили події, що передували вчиненню злочину.

Обвинувачений отримав пропозицію виготовити саморобний вибуховий пристрій від ворожого вербувальника, з яким познайомився в Телеграмі.

Про можливість заробити за виготовлення вибухівки він розповів своєму 17-річному знайомому.

Упродовж наступних шести днів підлітки за гроші від куратора придбали необхідні компоненти та винайняли квартиру поблизу залізничного вокзалу.

Процес виготовлення вибухівки безперервно знімали на відео і отримували відеозв’язком вказівки від вербувальника.

Готову вибухову речовину вони помістили всередину двох термосів, корпус одного з яких спорядили металевими гайками для збільшення наслідків ураження, а також приєднали до них детонатори та пристрої дистанційної активації.

Один із приведених у бойову готовність «термосів» виконавці розмістили в орендованій квартирі, а інший принесли на визначене куратором місце очікування.

Після того як за вказівкою «куратора» підлітки налагодили відеотрансляцію з місця теракту, обидві вибухівки були по черзі приведені в дію, що призвело до тяжких наслідків.

Досудове розслідування проводила СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

СБУ вкотре застерігає українців: спецслужби рф підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.