Легендарна «Червона рута» зазвучить у кіно. Стартували зйомки романтичної комедії «Потяг “Червона рута”»

FILM.UA та Прототип Продакшн розпочали зйомки романтичної комедії «Потяг “Червона рута”», яка приурочена до 35-річчя Незалежності та 55-річчя фільму-концерту «Червона рута». Стрічка об’єднає зірковий склад акторів з учасниками та переможцями легендарного фестивалю. У кіно — з 20 серпня 2026 року.

Першим знімальним днем символічно обрали 13 вересня — рівно 55 років тому вперше прозвучала «Червона рута». Втім, фільм посилається не лише на знакову пісню, а й на багатозначність червоної рути в українській культурі. Адже це і символ справжнього кохання, і легендарна пісня, і міфічна квітка, й однойменний фестиваль, і навіть реальний потяг червоного кольору, що існував в 70-х роках.

«Червона Рута пов’язана з нами усіма. Потяг “Червона Рута” все дитинство возив мене до Яремчі — це були поїздки, де треба було відстоювати честь школи, тому певним чином це була буденність. Це перше. Друге — на всіх фестивалях “Червона Рута”, крім Чернівців — я був у режисерській групі. Для мене всі ті артисти, які є вихідцями з фестивалю “Червона Рута” — це сьогодні квіти українського шоу бізнесу. Звідти вийшли всі. Третє, сама пісня. Для мене, як людини, яка виросла в Івано-Франківську, пісня “Червона Рута” лунала з усіх радіоточок. Це все зійшлося і разом з однодумцями ми почали робити кіно», — розповідає продюсер Юрій Горбунов.

Події фільму відбуваються у потязі «Червона Рута», де кохання з першого погляду не просто можливе, а неминуче. У нашій історії легендарний символ кохання комусь допоможе знайти справжнє почуття, комусь – зберегти його, а комусь – зрозуміти, що воно завжди було поруч.



Нових персонажів у фільмі зіграють Олександр Рудинський (фільм-володар BAFTA «Камінь, папір, ножиці»), Роман Луцький (серіал-антологія «Перші дні»), Катерина Варченко (серіал «Прикордонники»), В’ячеслав Довженко («Кіборги») та інші. Також до улюблених ролей повернуться Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Михайло Хома, Олеся Самаєва, Дмитро Павко і Анастасія Іванюк.

Серед запрошених камео багато несподіванок, імена яких розкриють ближче до прокату фільму. Зокрема, у перший день зйомок запросили учасників та переможців «Червоної Рути» — Ірину Білик, для якої перша «Червона Рута» стала дебютним виступом для великої аудиторії, Олександра Пономарьова, який переміг на фестивалі у 1993-му у Донецьку, дипломантку фестивалю-95 у Сімферополі Наталю Могилевську, Олега Михайлюту — переможця у складі ТНМК «Червоної Рути-97» у Харкові. Усі вони заспівають улюблену пісню мільйонів в одній з важливих сцен фільму.

«У 93-му році я був у Донецьку вперше на “Червоній Руті”. Там я переміг і це фактично є початок мого творчого шляху. Червону Руту я чув з народження. Вона була відома і гриміла всією країною. Тому погодитися на знімання у фільмі “Потяг «Червона Рута»” було дуже легко», — ділиться Олександр Пономарьов.

«Я пам’ятаю 1989 рік. Я написала декілька пісень і я точно знала, що Україні потрібен мій голос, Україні потрібні мої пісні. І напевне мені хотілося, щоб мої пісні, які я сама пишу були такими ж популярними як пісні Івасюка. Я дуже хвилювалася. Напевне, я не перемогла, тому що була не впевнена в собі. Але сьогодні, коли пройшло більш, ніж 35 років як я співаю в Україні, я бачу повні зали, я бачу тисячі людей, які мене люблять, я дуже вдячна саме першому фестивалю “Червона Рута”, цій пісні, цій назві за те, що мене вперше в житті оцінили саме там», — згадує Ірина Білик.

При роботі над фільмом також зверталися до родини Зінькевичів. Василь Зінькевич (соліст «Смерічки» та виконавець головної ролі у мюзиклі «Червона Рута») за станом здоров’я не зміг долучитися до зйомок у перший день, але на знімальному майданчику працює його син Богдан. Хлопець прийшов на перший знімальний день у вишиванці, яка передається в родині від покоління до покоління.

Також над фільмом працюють режисер Олексій Єсаков («Песики»), оператор-постановник Юрій Король («Потяг у 31 грудня», «Мавка. Справжній міф», антологія «Перші дні»). Продюсують — Юрій Горбунов та Зоя Сошенко, які створили наразі найкасовіший український фільм 2025 року «Потяг у 31 грудня» (бокс-офіс фільму склав 52 мільйони гривень, понад 300 000 глядачів у кіно) та працюють над продовженням — комедією «Потяг до Різдва», яка нещодавно презентувала тизер.

«Пісню “Червона Рута” я з дитинства асоціюю зі своїм дідусем, який знявся у фільмі в епізодичній ролі. Дідусь усе дитинство співав цю пісню, що було для мене дуже особливим. Бо я ріс в російськомовному середовищі і дідусь весь час співав російською. А “Червона Рута” була єдина пісня українською мовою в його репертуарі. Де б я не був, коли я чую цю пісню, я чую голос дідуся, який її виконує. Я відчуваю хвилювання і відповідальність, що ми маємо честь доторкнутися до класики, яка визначила українську ідентичність в естрадній музиці», — коментує режисер Олексій Єсаков.

«Потяг “Червона Рута”» створюється без державної підтримки. Стратегічним партнером і співінвестором фільму стала мережа мультимаркетів «Аврора».

«Аврора» також створила лінійку товарів, що інтегрована у фільм і буде доступна для придбання у магазинах мережі. Також серед ключових партнерів фільму — державна компанія-лавмарк «Укрзалізниця».«Потяг “Червона Рута”» вийде у всеукраїнський прокат у серпні 2026 року до 35-ї річниці Незалежності України.