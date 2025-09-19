В ІФНТУНГ відбулася стартова зустріч міжнародного проєкту «Безперервна та культурна інклюзивна освіта на румунсько-українському кордоні – LIFECED»

Проєкт LIFECED втілюється у партнерстві Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Сучавського університету «Штефан чел Маре» (USV, Румунія). Тривалість його реалізації становить 18 місяців, а загальний бюджет сягає 306 786,12 євро, з яких 276 107,50 євро профінансовано Європейським Союзом.

Правда.ІФ з посиланням на ІФНТУНГ.

18 вересня 2025 року відбулася стартова зустріч міжнародного проєкту «Безперервна та культурна інклюзивна освіта на румунсько-українському кордоні – LIFECED», який реалізується в межах Програми Interreg Next Румунія – Україна 2021–2027.

Проєкт спрямований на розвиток освітніх послуг для дорослих, забезпечення рівного доступу до інклюзивної та якісної освіти, а також створення можливостей для навчання впродовж життя. Особлива увага приділяється людям з інвалідністю, ветеранам та представникам уразливих груп, для яких участь у програмі стане дієвим інструментом соціальної адаптації, професійного зростання та культурної інтеграції. В умовах війни та майбутнього післявоєнного відновлення ці завдання набувають особливої актуальності, адже ініціатива LIFECED покликана стати містком між освітніми потребами громадян і реальними можливостями для розвитку.

Керівник проєктної групи ІФНТУНГ Микола Приходько підкреслив практичний вимір запланованих заходів: «Проєкт передбачає проведення серії навчальних програм для дорослих, які допоможуть адаптуватися до сучасних викликів ринку праці. Це курси з критичного мислення у прийнятті рішень, управління проєктами, англійської мови для менеджменту, підприємництва у транскордонному регіоні, цифрових навичок та можливостей штучного інтелекту, а також навчання зі створення подій та розвитку креативних ідей. Окремим блоком буде розробка освітніх і медіапродуктів для людей з інвалідністю, ветеранів та інших уразливих груп, що усунуть бар’єри у доступі до культурної й природної спадщини нашого регіону. Також створюватимуться “Інкубатори м’яких навичок для дорослих”, які стануть платформами для розвитку комунікацій, креативності та соціальної інтеграції».

На важливості цього проєкту наголосив і проректор ІФНТУНГ Олександр Кондрат. Він відзначив, що міжнародна підтримка є надзвичайно цінною для України саме в умовах війни, адже дозволяє університетам не лише розвивати освітні можливості, але й зміцнювати партнерства, які сприяють відновленню та інтеграції нашої держави у європейський освітній простір.

Університет традиційно орієнтується на сучасні виклики і потреби громади. Проєкт LIFECED є ще одним підтвердженням того, що ІФНТУНГ прагне не лише готувати молодь, але й створювати умови для навчання всіх поколінь.

В умовах війни якісна освіта для дорослих набуває особливого значення. Для ветеранів вона стає інструментом повернення до активного життя, пошуку нових професійних шляхів і психологічної стабілізації. Для суспільства вцілому – це запорука розвитку людського капіталу, формування стійкої економіки та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному рівні.