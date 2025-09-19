Коледж УКД в ТОП-3 серед закладів фахової освіти Франківська

Днями інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також були включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. За підсумками дослідження, коледж Університету Короля Данила зайняв третє місце серед закладів фахової передвищої освіти міста, інформує Правда.іф.

«Безумовно, ми пишаємося таким високим результатом: бути третіми серед усіх коледжів міста за результатами НМТ-2025 – це спільна перемога студентів, викладачів та батьків, які щодня вкладають працю, знання й віру в українську освіту. Наші другокурсники щорічно демонструють високий рівень підготовки та впевнено крокують до майбутніх успіхів», – коментує директор Фахового коледжу УКД Володимир Яслик.

А відповідальний секретар приймальної комісії Університету Короля Данила Оксана Каленюк розповідає, що станом на сьогоднішній день, за результатами вступної кампанії 2025 року, до Фахового коледжу УКД зараховано вже 1024 студента. З них: 639 на базі БСО; 249 – на базі ПЗСО; 136 – на базі КР. Це найкращий результат за останні 3 роки.