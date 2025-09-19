Українські архітектори створили онлайн-конструктор автентичних будинків Прикарпаття

Архітектори з balbek bureau дослідили села Івано-Франківщини та представили онлайн-конструктор традиційних місцевих будинків у межах проєкту RE:Ukraine Villages.

Під час експедиції команда відвідала 44 населені пункти у 19 громадах області. Архітектори вивчали особливості житла, зведеного впродовж останніх 100 років, зокрема ламані двосхилі дахи, веранди, лави перед хатами та інші елементи гуцульського побуту, пише Репортер.

За словами дослідників, на формування архітектури Прикарпаття вплинули клімат, традиції місцевих етнографічних груп, а також технології, які колись привезли німці-переселенці. У ХХ столітті автентичні дерев’яні дахи часто замінювали шифером чи бляхою, а відкриті галереї – заскленими верандами.

Як і в інших західних областях України, на сучасне будівництво впливає розвиток туризму. Новий запит на дерев’яне карпатське житло спонукає повернення традиційних матеріалів та етнографічної виразності у приватному будівництві. Це дає шанс на збереження автентичного образу області, хоч і в адаптованому вигляді, – діляться спостереженнями архітектори balbek bureau.

Новий онлайн-конструктор уперше дозволяє створювати двоповерхові будинки з мансардами, різними типами веранд і дахів. До віртуальної хати можна додати предмети побуту: дрова, драбини, ікони на фронтоні чи лаву біля входу.

Після завершення роботи користувач може завантажити PDF-альбом з кресленнями, фасадами та технічними рекомендаціями для будівництва або відновлення житла.

Проєкт RE:Ukraine Villages спрямований на збереження культурної спадщини українських сіл.

Команда вивчає особливості архітектури приватних будинків, зведених за останніх 100 років, і презентує ці знахідки в доступному діджитальному форматі –– онлайн-конструкторі, що дозволяє створити віртуальний будинок відповідно до дизайн-коду обраного регіону.