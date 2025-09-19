У Франківську за колабораціонізм до 15 років ув’язнення засудили уродженця Донецька

Івано-Франківський міський суд визнав винним у колабораціонізмі жителя Донецька, який добровільно перейшов на бік РФ. Він воював у незаконних збройних формуваннях проти ЗСУ. 28 серпня 2023 року на Донеччині українські бійці взяли бойовика у полон.

Про це йдеться у вироку суду від 15 вересня 2025 року.

Обвинувачений на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував у Макіївці. Там чоловік вступив до підрозділу незаконного формування “ДНР” на посаду стрільця-телефоніста “127 полку 1 армійського корпусу”. До цього уродженець Донецька працював слюсарем на теплоелектростанції.

З 25 лютого до 2 грудня 2022 року разом з іншими солдатами підрозділу обвинувачений базувався у тимчасово окупованому селищі Придніпровське Херсонської області. Там він охороняв об’єкти, перевіряв документи людей, їхні особисті речі та автівки. Солдат виконував накази представників збройних сил РФ, пов’язані з тимчасовою окупацією території Херсонської області.

“Наприкінці 2022 року їхній взвод перевели з Херсонської області до Макіївки. Тоді чоловік самовільно залишив військову частину. У 2023 році він повернувся на службу до 7 стрілецької роти 3 мотострілецького батальйону на посаду кулеметника-навідника”, — йдеться у вироку суду.

У серпні 2023 року колаборанта відправили на бойове завдання — штурм українських позицій неподалік шахти у селі Трудівське Донецької області. Там він потрапив у полон до військовослужбовців Збройних сил України.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та сприяв слідству.

Суд визнав винним жителя Донецька за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

За скоєне полоненому бойовику призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий строк.