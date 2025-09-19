У Косові презентували збірку поезій полеглого бійця Максима “Єнота” Ємця

У Косові 18 вересня презентували поетичну збірку “Наше ратне діло та роздуми про вічне” загиблого військовослужбовця Максима Ємця на позивний Єнот. Увесь зміст книги воїн затверджував особисто, а незадовго до загибелі передав її до друку. Підготовкою збірки займалася його наречена, військова та поетеса Оксана Рубаняк, повідомив з місця події кореспондент Суспільного.

До книги увійшли вірші, які Максим Ємець писав у окопах. Передмови до збірки написали посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, поетеса Ліна Костенко, командир підрозділу Максима — “Шаман”, журналіст і військовий Юрій Бутусов та музикант і військовий Олександр Ярмак.

Поряд із деякими текстами у виданні є QR-коди. За ними читачі можуть переглянути відео, у якому автор особисто читає свої твори.

Матір загиблого військовослужбовця Надія Ємець каже, що син з дитинства любив писати вірші й присвячував їх близьким.

“Він у мене з дитинства був допитливим хлопчиком, таким креативним. Максим не терпів несправедливості. Йому здавалося, що весь світ має бути побудований тільки на добрі. Він шукав можливості допомогти своїм товаришам, які потрапляли в скрутне становище. Навіть серед ночі міг поїхати, щоб виручити друга з біди”, — говорить Надія Ємець.

З її слів, в останній період життя Максима Ємця його творчість набула нового змісту — стала відображенням пережитого на фронті.

“Поштовхом для написання віршів стали ті реалії цієї клятої війни, в яких він перебував. Все побачене вводилося в поетичні рядки”, — каже Надія Ємець.

Матір загиблого воїна додає: для Максима ідея незалежності була основною, він вважав її однією з головних цінностей, яку попри все необхідно відстояти.