ДТП: мотоцикл зіткнувся з автомобілем на дорозі
Вчора у Калуші легкова машина зіткнулася з мотоциклом

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 15:14
ДТП трапилася 18 вересня близько 18:00.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Виїздом слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що 31-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Volksvagen Passat», виїжджаючи із другорядного дороги, проявила неуважність, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з мотоциклом «Yamaha» , під керуванням 39-річного жителя Івано-Франківська, який рухався головною дорогою.

Внаслідок аварії мотоцикліста з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу. Обидва водії були тверезі.

