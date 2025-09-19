Вчора у Калуші легкова машина зіткнулася з мотоциклом

ДТП трапилася 18 вересня близько 18:00.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Виїздом слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що 31-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Volksvagen Passat», виїжджаючи із другорядного дороги, проявила неуважність, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з мотоциклом «Yamaha» , під керуванням 39-річного жителя Івано-Франківська, який рухався головною дорогою.

Внаслідок аварії мотоцикліста з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу. Обидва водії були тверезі.