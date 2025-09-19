18 вересня у селі Рожнів внаслідок ДТП травмувалася одна людина

Аварія трапилася близько 20:00.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Слідчими попередньо встановлено, що 34-річний житель села Рибне, Рожнівської ТГ, керуючи автомобілем «SEAT Leon», проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода.

Внаслідок аварії жителя села Рожнів, 1981 року народження, з отриманими травмами доставлено до медичного закладу.

За фактом ДТП розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття закликає усіх водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та ніколи не сідати за кермо у стані сп’яніння!