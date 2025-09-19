ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
20 вересня Отинійська громада попрощалася із загиблим Захисником Михайлом Романюком

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 16:24
Михайло Романюк житель села Торговиця, військовослужбовець 3 механізованого відділення, 1 механізованого взводу, 7 механізованої роти, 3 механізованого батальйону військової частини А0998.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Прощання відбудеться о 12:00 на центральній площі селища Отинія (зі сторони м. Коломия).

Після цього тіло нашого Героя буде доставлене до рідної домівки у село Торговицю.

“У ці скорботні дні вся громада розділяє біль утрати з родиною Михайла. Ми низько схиляємо голови перед його жертовністю та відвагою. Його молоде життя забрала війна, але пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях односельців, побратимів і всіх, хто знав його як добру, щиру і мужню людину”, – йдеться в дописі.

