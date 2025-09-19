20 вересня Отинійська громада попрощалася із загиблим Захисником Михайлом Романюком

“У ці скорботні дні вся громада розділяє біль утрати з родиною Михайла. Ми низько схиляємо голови перед його жертовністю та відвагою. Його молоде життя забрала війна, але пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях односельців, побратимів і всіх, хто знав його як добру, щиру і мужню людину”, – йдеться в дописі.