На Прикарпатті сьогодні зустрінуть Героя Гоянюка Миколу

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 16:39
Скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Гоянюка Миколи буде виїжджати з Коломийського моргу сьогодні, 19 вересня о 17:30.

Правда.ІФ з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.

“Просимо зутрічати кортеж по дорозі до с. Спас. Також всі хто має можливість можуть долучатися до формування скорботного кортежу від моргу до с. Спас”, – йдеться в дописі.

Гоянюк Микола проходив військову службу у військовій частині А4010 на посаді гранатометника та загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання по виявлення та знищенню сил противника, гідно виконуючи свій обов’язок.


