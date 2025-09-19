На Прикарпатті сьогодні зустрінуть Героя Гоянюка Миколу

“Просимо зутрічати кортеж по дорозі до с. Спас. Також всі хто має можливість можуть долучатися до формування скорботного кортежу від моргу до с. Спас”, – йдеться в дописі.



Гоянюк Микола проходив військову службу у військовій частині А4010 на посаді гранатометника та загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання по виявлення та знищенню сил противника, гідно виконуючи свій обов’язок.



