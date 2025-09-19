Пошкодив запарковане авто: патрульні склали адміністративні матеріали на ймовірно нетверезого водія

18 вересня на вулиці Ребета, 32-річний водій Fiat, не впорався з керуванням та допустив наїзд на запаркований автомобіль Renault. Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у винуватця пригоди явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройти освідування відмовився.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.

Водії, алкоголь та кермо не сумісні.