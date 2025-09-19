ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
38-річний калушанин проведе 5 років за ґратами за вчинення серії крадіжок

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 17:27
Калуська окружна прокуратура забезпечила підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 38-річного жителя міста Калуша, який уже мав судимість.

Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідством установлено, що у березні цього року чоловік проник у приміщення в місті Калуші, де проводились ремонтні роботи. Використовуючи фізичну силу, він пошкодив вхідні металопластикові двері, потрапив усередину та викрав електроінструменти й інше майно.

Окрім цього епізоду, зловмисник неодноразово вчиняв крадіжки з підсобних і гаражних приміщень у місті.

Його визнано винним у повторній крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану з проникненням у приміщення (ч. 4 ст. 185 КК України).

Вироком Калуського міськрайонного суду його визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

