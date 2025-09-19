ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди на церемонії прощання з військовим
У Верховині зустріли скорботний кортеж померлого воїна Івана Ілюка

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 18:01
Верховинська громада зустріла свого захисника – Ілюка Івана Івановича, жителя села Замагора, 1967 року народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Верховинську селищну раду.

Іван Іванович проходив військову службу у в/ч А3719.

12 вересня 2025 року його серце зупинилося через гостру легенево-серцеву недостатність.

“Війна і важкі випробування забирають у нас найкращих – справжніх захисників, які віддали свої сили та здоров’я заради України. Громада у скорботі низько схиляє голови перед світлою пам’яттю воїна Івана Ілюка. Висловлюємо щирі співчуття матері Василині, братам Юрію та Василю, сестрі Марії, дітям Сергію та Марії, а також усім рідним і близьким. Разом із вами ми поділяємо біль непоправної втрати”, – йдеться в дописі.

