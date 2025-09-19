ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківці просять обмежити рух навчальних авто
Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 18:29
Мешканці Івано-Франківська просять обмежити проведення практичних занять автошкіл у ранкові години.

Під час прямого ефіру на радіо «Вежа» один із мешканців звернувся до міського голови із скаргою: навчальні автомобілі, які виїжджають у “години пік”, створюють серйозні перешкоди для руху.

«У мене просьба така до вас, як до мера — від мешканців, від автомобіліста, — щоб у ранковий час, коли всі добираються на роботу, тобто з 07:30 до 09:00, якось вирішити питання з комбінатами, які навчають їздити людей, щоб вони в цей час не виїжджали. Тому що при їхніх маневрах перекривається вся вулиця, і ніхто не може проїхати», — йдеться у зверненні франківця.

У відповідь Руслан Марцінків зазначив, що така проблема дійсно існує і звернення надходять не вперше. За його словами, влада вже розмовляла з поліцією з цього питання.

«Ще раз покажу звернення мешканців і буду просити, щоб максимально обмежили рух навчальних авто в цей час. І листа підготуємо до сервісного центру, щоб з 07:30 до 09:00 обмежили такі поїздки», — відповів міський голова.

