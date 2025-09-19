ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
США допоможуть забезпечити мир після війни росії в Україні, – Трамп
США допоможуть забезпечити мир після війни росії в Україні, – Трамп

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 19:02
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові сприяти забезпеченню миру після завершення війни росії проти України.

Про це він розповів у інтерв’ю Fox News, цитує Reuters.

«Після того, як війна буде врегульована, ми допоможемо забезпечити мир. І я вважаю, що зрештою це станеться», – сказав Трамп.

Він також вкотре визнав, що допомога у припиненні війни виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він «дуже розчарований» президентом росії володимиром путіним.

«Я думав, що росія-Україна буде найпростішим конфліктом для врегулювання через мої стосунки з президентом путіним. Тому я розчарований», – додав Трамп.

