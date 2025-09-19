США допоможуть забезпечити мир після війни росії в Україні, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові сприяти забезпеченню миру після завершення війни росії проти України.
Про це він розповів у інтерв’ю Fox News, цитує Reuters.
«Після того, як війна буде врегульована, ми допоможемо забезпечити мир. І я вважаю, що зрештою це станеться», – сказав Трамп.
Він також вкотре визнав, що допомога у припиненні війни виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він «дуже розчарований» президентом росії володимиром путіним.
«Я думав, що росія-Україна буде найпростішим конфліктом для врегулювання через мої стосунки з президентом путіним. Тому я розчарований», – додав Трамп.