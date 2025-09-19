В Івано-Франківську відбулися громадські слухання проєкту нового Статуту громади

В Івано-Франківську провели громадські слухання проєкту нового Статуту територіальної громади. Це один із ключових етапів у процесі його ухвалення.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Міський голова Руслан Марцінків подякував усім, хто долучився до обговорення:

“Це найважливіший етап затвердження Статуту. Дякую усім, хто працював над проєктом, прийшов на слухання, висував пропозиції і, зрештою, підтримав документ”, — зазначив мер.

За словами очільника міста, у новому Статуті визначено основні принципи розвитку громади, організації роботи місцевого самоврядування, вирішення локальних проблем, а також механізми участі мешканців у прийнятті рішень.

“Фактично, це — мініконституція громади”, — підкреслив Руслан Марцінків.

Наступним кроком стане винесення проєкту Статуту на розгляд найближчої сесії міської ради.