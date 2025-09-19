Прикарпатських гімнастів нагородили грамотами та подяками. ФОТО

За вагомі особисті досягнення з гімнастики спортивної, зайняті призові та чемпіонські місця у Всеукраїнських, обласних, міжнародних змаганнях 2024-2025 нагородили Грамотою виконавчого комітету 4 спортсменів.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.
Грамотою нагородили:
- КІНЮК Маріанну Андріївну, вихованку СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська, Майстра спорту України з гімнастики спортивної, члена збірної команди України з гімнастики спортивної.
Подяками нагородили:
- ЖИЛЮК Євгенію, вихованку СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська, кандидата збірної команди України з гімнастики спортивної, багаторазової чемпіонки та призерки Всеукраїнських змагань та Міжнародних турнірів, переможницю Чемпіонату України серед юнаків з гімнастики спортивної 2025, за програмою 1 розряду.
- ДОНЧАК Заріну, вихованку СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська, члена резерву збірної України з гімпастики спортивної, срібну призерку Чемпіонату України серед юнаків з гімнастики спортивної 2025, за програмою 2 розряду, чемпіонку та призерку обласних змагань та Міжнародних турнірів.
- Лукʼянову Ірину Богданівну та Федорів Тетяну Миколаївну – тренерів-викладачів з гімнастики спортивної СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська.