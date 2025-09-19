ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатських гімнастів нагородили грамотами та подяками. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 19:35
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За вагомі особисті досягнення з гімнастики спортивної, зайняті призові та чемпіонські місця у Всеукраїнських, обласних, міжнародних змаганнях 2024-2025 нагородили Грамотою виконавчого комітету 4 спортсменів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Грамотою нагородили:

  • КІНЮК Маріанну Андріївну, вихованку СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська, Майстра спорту України з гімнастики спортивної, члена збірної команди України з гімнастики спортивної.

Подяками нагородили:

  • ЖИЛЮК Євгенію, вихованку СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська, кандидата збірної команди України з гімнастики спортивної, багаторазової чемпіонки та призерки Всеукраїнських змагань та Міжнародних турнірів, переможницю Чемпіонату України серед юнаків з гімнастики спортивної 2025, за програмою 1 розряду.
  • ДОНЧАК Заріну, вихованку СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська, члена резерву збірної України з гімпастики спортивної, срібну призерку Чемпіонату України серед юнаків з гімнастики спортивної 2025, за програмою 2 розряду, чемпіонку та призерку обласних змагань та Міжнародних турнірів.
  • Лукʼянову Ірину Богданівну та Федорів Тетяну Миколаївну – тренерів-викладачів з гімнастики спортивної СДЮСШОР Nº1 м. Івано-Франківська.
Жінка з квіткою і чоловік у офіційному одязі.
Дівчина отримує нагороду в залі засідань.
Нагородження дитини в міській раді Івано-Франківська.

СХОЖІ НОВИНИ