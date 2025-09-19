Вихідними в Погоні відбудеться 30-та Міжнародна проща Вервиці

В селі Погоня на Івано-Франківщині 20-21 вересня пройде ювілейна, 30-та Міжнародна Проща Вервиці за мир в Україні, завершення війни та за всіх військових.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
У зв’язку з масштабністю заходу, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області перевірили якість питної води з місцевих джерел — усі 8 проб відповідають нормам.
Окрім цього, прочан закликають дотримуватись кількох важливих порад, аби уникнути отруєнь та захворювань:
- Що варто взяти з собою:
фасовану воду або мінералку, сік;
сухе печиво, чорний шоколад, горіхи, яблука.
- Що краще не брати:
швидкопсувні продукти: ковбаси, м’ясо, молочку, салати, кремові тістечка;
страви, які не зберігаються без холодильника.
Пити воду тільки з перевірених джерел
- Не забувайте про гігієну: мийте руки з милом, використовуйте антисептики чи серветки.
- Якщо ви маєте ознаки хвороби (температура, кашель, слабкість) — краще залишитись вдома, аби не наражати на небезпеку інших.