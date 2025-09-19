Вихідними в Погоні відбудеться 30-та Міжнародна проща Вервиці

В селі Погоня на Івано-Франківщині 20-21 вересня пройде ювілейна, 30-та Міжнародна Проща Вервиці за мир в Україні, завершення війни та за всіх військових.

У зв’язку з масштабністю заходу, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області перевірили якість питної води з місцевих джерел — усі 8 проб відповідають нормам.

Окрім цього, прочан закликають дотримуватись кількох важливих порад, аби уникнути отруєнь та захворювань:

Що варто взяти з собою:

фасовану воду або мінералку, сік;

сухе печиво, чорний шоколад, горіхи, яблука.

Що краще не брати:

швидкопсувні продукти: ковбаси, м’ясо, молочку, салати, кремові тістечка;

страви, які не зберігаються без холодильника.

Пити воду тільки з перевірених джерел