Вихідними в Погоні відбудеться 30-та Міжнародна проща Вервиці
Вихідними в Погоні відбудеться 30-та Міжнародна проща Вервиці

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 20:09
В селі Погоня на Івано-Франківщині 20-21 вересня пройде ювілейна, 30-та Міжнародна Проща Вервиці за мир в Україні, завершення війни та за всіх військових. 

У зв’язку з масштабністю заходу,  фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області перевірили якість питної води з місцевих джерел — усі 8 проб відповідають нормам.

Окрім цього, прочан закликають дотримуватись кількох важливих порад, аби уникнути отруєнь та захворювань:

  •  Що варто взяти з собою:

фасовану воду або мінералку, сік;

сухе печиво, чорний шоколад, горіхи, яблука.

  •  Що краще не брати:

швидкопсувні продукти: ковбаси, м’ясо, молочку, салати, кремові тістечка;

страви, які не зберігаються без холодильника.

Пити воду тільки з перевірених джерел

  1.  Не забувайте про гігієну: мийте руки з милом, використовуйте антисептики чи серветки.
  2. Якщо ви маєте ознаки хвороби (температура, кашель, слабкість) — краще залишитись вдома, аби не наражати на небезпеку інших.
