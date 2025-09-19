Двоє верховинців вантажівками переїхали через Чорний Черемош – завдана шкода понад 3,5 тис. грн

Днями двоє жителів селища Верховина, керуючи вантажівками, порушили режим об’єкту природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ), проїхавши через річку Чорний Черемош у селі Топільче Верховинського району.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Карпатського округу

Річка є гідрологічним заказником місцевого значення, і внаслідок такого проїзду погіршено умови існування іхтіофауни та природні процеси об’єкта ПЗФ.

Ці дії є порушенням Закону України «Про природно-заповідний фонд», Положення про заказник та ст. 91 КУпАП.

Розмір заподіяної шкоди склав 1769,60 грн за кожен випадок, загалом — 3539,20 грн.