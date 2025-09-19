У Франківську обговорили лікування новонароджених. ФОТО

В Івано-Франківську 18 вересня розпочалася дводенна науково-практична конференція “Лікування, виходжування та катамнестичне спостереження дітей груп ризику від народження до трьох років”.

Приблизно 100 лікарів з різних міст України і Польщі приїхали на Прикарпаття, щоб обмінятися досвідом. Під час конференції медики розповідали, які новітні технології застосовують під час повномасштабного вторгнення та в умовах падіння народжуваності, щоб зменшити ризик інвалідності в передчасно народжених дітей, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного.

Зі слів президентки Асоціації неонатологів України Тетяни Знаменської, в Україні знизилася народжуваність. Так, у 2019 році народилися 294 тисячі 148 дітей, а у 2024 — 178 тисяч 91 немовля.

“Майже кожна третя дитина після народження має проблеми зі здоров’ям. Це — дуже тривожний сигнал. За 2024 рік у нас 43 тисячі 565 дітей народилися хворими або захворіли після народження. Це — велика кількість важкохворих дітей”, — розповідає Тетяна Знаменська.

За її словами, частота народжуваності недоношених немовлят за останні чотири роки залишається стабільною і наразі становить 6,2%.

Серед основних причин смерті новонароджених Тетяна Знаменська називає неонатальну жовтяницю, дихальні розлади, порушення церебрального статусу, вроджені аномалії й деформації та хромосомні порушення.

“Ми почали робити діагностику орфанних захворювань і на сьогодні — це успіх. Працює, на жаль, тільки два центри — у Львові та Києві. Але ті цифри, які ми отримуємо, показали, наскільки зараз збільшилися вроджені аномалії розвитку. За перші шість діб у 2024 році померли 297 новонароджених, з них 25% — доношені діти. Питання: чому вони померли? Якщо це вроджені аномалії, які ми не могли коригувати, — це одне, а якщо ці діти повинні були народитися здоровими, тоді питання до акушер-гінекологів”, — каже Тетяна Знаменська.

Зі слів президентки Асоціації неонатологів України, лише 73 лікарні в Україні мають пакет медичних послуг НСЗУ “Складний неонатальний випадок”.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Івано-Франківського обласного перинатального центру Ольга Садова каже, що на Прикарпатті за останні чотири роки смертність немовлят зменшилася майже вдвічі.

“У нас за останні чотири роки на 80% оновилася матеріально-технічна база. Це значно покращило виходжування передчасно народжених діток. В нас основне захворювання — це порушення дихання. Ми допомагаємо різними методами респіраторної підтримки, зокрема, робимо штучну вентиляцію легень або в критичних випадках — високочастотну штучну вентиляцію легень”, — розповідає Ольга Садова.

З її слів, серед новітніх методів виходжування передчасно народжених дітей, які зараз використовують в неонатології, — парентеральне та ентеральне харчування, підтримка кардіореспіраторних показників та неврологічний моніторинг.

Генеральний директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський каже, що у медзакладі три роки працює відділення катамнестичного спостереження, де наразі на обліку понад 2,5 тисячі дітей.