Український військовий на природі, свічка з прапором
На Івано-Франківщині попрощаються з Героєм Гоянюком Миколою

Автор: Оксана Марушкевич
19/09/2025 21:27
На Івано-Франківщині проведуть на місце останнього спочинку полеглого захисника Гоянюка Миколу. Жителів Нижньовербізької громади просять гідно зустріти Героя.

Повідомляє Нижньовербізька сільська рада, передає Правда.іф.

“Повідомляємо, що чин похорону солдата Гоянюка Миколи Михайловича, розпочнеться 20 вересня 2025 року о 14годині від рідного дому у селі Спас по вулиці Шашкевича.

Просимо жителів громади віддати останню шану вірному сину України та провести Героя в останню дорогу”, – йдеться у дописі.

Гоянюк Микола проходив військову службу у військовій частині А4010 на посаді гранатометника та загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання по виявлення та знищенню сил противника, гідно виконуючи свій обов’язок.

