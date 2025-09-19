ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінка з шаблею на виставці української культури.
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Відродження Героя”: у Франківську провели Благодійний вечір на підтримку будівництва реабілітаційного центру. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
19/09/2025 21:43
Сьогодні в Івано-Франківську провели Благодійний вечір, де під час аукціону пропонували понад 50 лотів, серед яких – шпага Ольги Харлан та прапор з підписом Олександра Усика. Усі зібрані кошти підуть на облаштування Центру фізичної реабілітації та відновлення для військових 50-го блоку Національної гвардії.

Пише Правда.іф

Ініціатором будівництва центру стали самі військові. Допомогти у створені погодилися волонтери.

Детальніше у фоторепортажі:

Керамічна фігурка роботи художника, виставка мистецтва.
Синє намисто з підвіскою на манекені.
Українські військові нашивки у рамці, різні емблеми.
Військовий підрозділ перед пошкодженою будівлею з прапором.
Монета в чорній коробці з написом.
Вишиванка і мистецтво на виставці у кімнаті.
Військові на виставці мистецтва з арт-об’єктами
Українські військовослужбовці оглядають виставку
Виставка, чоловік у візку, люди в залі
Чоловік та жінка перед банером з логотипом
Оркестр у військовій формі грає музику в залі.
Оркестр військових виконує музику в церкві.
Три чоловіки перед банером, двоє у військовій формі.
Група військових на заході з нагородження.
Люди спілкуються на виставці у Києві.
Виставка мистецтва, жінки оглядають експонати
Дві жінки роблять селфі разом на заході.
Дві жінки обіймаються з букетом квітів.
Військові на заході біля прапора України.
Чоловік на заході поруч з манекеном.
Список лотів аукціону з українськими артефактами
Аукціон футболок у приміщенні з відвідувачами
Жінка біля столу з сувенірами на виставці
Ведучий благодійного вечора з мікрофоном на сцені.
Люди на офіційному заході з національними прапорами.
Учасники заходу зібрались за столом з їжею.
Люди із серйозним виразом стоять рука на серці.
Люди з рукою на грудях у традиційному вбранні.
Люди на урочистому заході з прапором України.
Організатори події в білих футболках та бейджах
Аукціон, людина піднімає картку з номером.
Людина підняла картку з номером 99 на зустрічі.
Жінка з шаблею біля українських артефактів.
Жінка фехтує перед аудиторією в залі.
Люди за столом насолоджуються атмосферою події.
Люди з мікрофоном на заході в галереї.
Люди говорять на заході з військовим.
Жінка тримає футболку з автографом Матвієнка
Чоловік піднімає номер на аукціоні
Жінка тримає в рамці футболку з автографами.
Срібна медаль у коробці з сертифікатом
Вечірка за столом у ресторані, усміхнені гості.

Фото Богдана Савлюка

