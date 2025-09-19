“Відродження Героя”: у Франківську провели Благодійний вечір на підтримку будівництва реабілітаційного центру. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську провели Благодійний вечір, де під час аукціону пропонували понад 50 лотів, серед яких – шпага Ольги Харлан та прапор з підписом Олександра Усика. Усі зібрані кошти підуть на облаштування Центру фізичної реабілітації та відновлення для військових 50-го блоку Національної гвардії.

Пише Правда.іф

Ініціатором будівництва центру стали самі військові. Допомогти у створені погодилися волонтери.

Детальніше у фоторепортажі:

Фото Богдана Савлюка