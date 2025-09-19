Генштаб ЗСУ: на Донеччині триває операція Сил оборони, звільнено сім населених пунктів

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області.
Пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ
За даними військових, українські підрозділи просунулися у глибину оборони противника на відстань від 3 до 7 кілометрів.
Основні результати операції
- відновлено контроль над 7 населеними пунктами;
- зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника 9 населених пунктів;
- звільнено 160 км² території, ще 171 км² — зачищено від ДРГ.
Втрати російських окупантів за час проведення операції становлять 2456 військових, із яких 1322 — безповоротні.
Крім того, суттєво поповнено «обмінний фонд» для повернення українських захисників та захисниць із російського полону.
Окупанти також зазнали значних втрат у техніці — 817 одиниць озброєння та військової техніки
Зокрема:
- танків — 12;
- бойових броньованих машин — 37;
- артилерійських систем — 162;
- РСЗВ — 5;
- автомобільної техніки — 382;
- мотоциклів — 58;
- спеціальної техніки — 1;
- БпЛА — 160.