Генштаб ЗСУ: на Донеччині триває операція Сил оборони, звільнено сім населених пунктів

Автор: Оксана Марушкевич
19/09/2025 21:51
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області.

Пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

За даними військових, українські підрозділи просунулися у глибину оборони противника на відстань від 3 до 7 кілометрів.

Основні результати операції

  • відновлено контроль над 7 населеними пунктами;
  • зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника 9 населених пунктів;
  • звільнено 160 км² території, ще 171 км² — зачищено від ДРГ.

Втрати російських окупантів за час проведення операції становлять 2456 військових, із яких 1322 — безповоротні.

Крім того, суттєво поповнено «обмінний фонд» для повернення українських захисників та захисниць із російського полону.

Окупанти також зазнали значних втрат у техніці — 817 одиниць озброєння та військової техніки

Зокрема:

  • танків — 12;
  • бойових броньованих машин — 37;
  • артилерійських систем — 162;
  • РСЗВ — 5;
  • автомобільної техніки — 382;
  • мотоциклів — 58;
  • спеціальної техніки — 1;
  • БпЛА — 160.

