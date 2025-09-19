На Прикарпатті обговорили питання створення добровільних пожежних команд

Сьогодні відбулася робоча зустріч т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України в області Віталія Федорчука та Голови Асоціації «Всеукраїнське об’єднання добровільних пожежних команд» Анджея Латусека. Сторони обговорили актуальні питання розвитку добровільного пожежного руху, зокрема створення нових ДПК та підтримку вже діючих команд на території Прикарпаття.



Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Під час зустрічі наголошувалося, що добровільні пожежні команди відіграють важливу роль у системі безпеки громад. Тому поряд із ініціюванням створення нових підрозділів особливої уваги потребує підтримка діючих добровольців – забезпечення їх сучасним обладнанням, спорядженням та технікою.

Це дає змогу добровольцям діяти оперативно, злагоджено та ефективно у надзвичайних ситуаціях.

«ДСНС Прикарпаття активно працює у цьому напрямку і всебічно сприяє та підтримує громади у забезпеченні потреб даних підрозділів, починаючи від консультування та навчання до надання техніки та обладнання в користування. », – підкреслив т.в.о. начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Віталій Федорчук

У свою чергу, Голова Асоціації «Всеукраїнське об’єднання добровільних пожежних команд» Анджей Латусек наголосив: «Наше завдання – не лише сприяти створенню нових ДПК, а й допомагати тим, що вже працюють, адже без належної підтримки добровольці не зможуть повною мірою виконувати свою важливу місію. Ми й надалі будемо надавати допомогу у спорядженні та обладнанні, а також сприятимемо обміну досвідом із закордонними партнерами та надавати консультативну допомогу», – зазначив він.

За результатами зустрічі сторони окреслили подальші кроки у зміцненні добровільного пожежного руху, зокрема розширення мережі ДПК, налагодження системної підтримки діючих команд, розробку механізмів навчання добровольців та залучення міжнародної допомоги. Така співпраця спрямована на те, щоб кожна громада мала дієву добровільну пожежну команду, здатну забезпечити безпеку людей та швидко реагувати на виклики.