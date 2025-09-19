«Пакунок школяра»: стало відомо, скільки прикарпатських родин вже отримали допомогу

З 1 жовтня кошти можна буде витрачати не лише на одяг та шкільне приладдя, а й на підручники та книги. А з 1 січня 2026 року діятиме єдиний перелік магазинів, де можна буде придбати товари для школярів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Майже 7,5 тисяч сімей на Прикарпатті скористались державною підтримкою «Пакунок школяра — для їхніх першокласників виділено 37,7 млн грн.

Важливо: