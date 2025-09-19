ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Учні в класі пишуть на уроках.
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Пакунок школяра»: стало відомо, скільки прикарпатських родин вже отримали допомогу

Автор: Уляна Роднюк
19/09/2025 22:26
З 1 жовтня кошти можна буде витрачати не лише на одяг та шкільне приладдя, а й на підручники та книги. А з 1 січня 2026 року діятиме єдиний перелік магазинів, де можна буде придбати товари для школярів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Майже 7,5 тисяч сімей на Прикарпатті скористались державною підтримкою «Пакунок школяра — для їхніх першокласників виділено 37,7 млн грн.

Важливо:

  • заявку подати до 15 листопада 2025 року;
  • використати кошти протягом 180 днів;
  • оплата можлива лише безготівково — в офлайн та онлайн-магазинах.

