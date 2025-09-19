НАБУ завершило розслідування у справі про “яйця по 17”: деталі схеми

Правоохоронці завершили слідство у справі розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів для армії.

Про це повідомили НАБУ та САП, передає Громадське.

Протягом 2022–2023 років Міноборони закупляло для військових комплект продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань. Слідчі встановили, що ціну продуктового комплекту формували за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти й занижувати на маловживані або сезонні.

«На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували за копійки», — зазначили в НАБУ.

Як вказують прокурори, 50% вартості загального постачання за договором (а це приблизно 1,2 мільярда гривень), припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.

І навпаки: 27 видів продуктів із заниженими цінами поставили для ЗСУ на суму всього 3,6 мільйона гривень, що становить лише 0,14% вартості таких продуктів.

Також, за даними слідства, відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю. Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 гривень за кілограм, полуниці — 10 гривень за кілограм, смородини — гривень за кілограм тощо.

«На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів, вказані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені», — зазначають у САП.

Після початку досудового розслідування в січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 гривень за штуку, фігуранти зменшили ціни на 11 продуктів, які мають найбільший попит. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 мільйонів гривень, зазначає НАБУ.

Загалом же, за даними слідства, унаслідок таких махінацій дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 мільйони гривень.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів і надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Хто фігурує?

У справі фігурують:

екскерівник Департаменту Міністерства оборони України;

власниця пов’язаних компаній-постачальниць;

два керівники компаній-постачальниць;

фізичні особи.

Їм оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація).

Матеріали розслідування щодо інших договорів, укладених у цей період, виділили в окреме провадження, розслідування в якому триває. Крім того, НАБУ та САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.