Понад тисячу орків та більше 30 артсистем – втрати окупантів за п’ятницю

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 08:33
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.09.25

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1100600 (+1070) осіб / persons
  • танків / tanks – 11192 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23280 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32927 (+31) од
  • РСЗВ / MLRS – 1492 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1218 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 61045 (+365)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3718 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62168 (+124)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3968 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати техніки противника за 2022-2025 роки

