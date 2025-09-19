Майже 40 мільйонів на заміну водопроводу отримає Коломия

Коломийська громада отримала перший транш фінансування на надзвичайно важливий проєкт – реконструкцію водопровідної мережі від насосної станції ІІ підйому до вулиці Петлюри.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомив голова громади Богдан Станіславський.
Водогін, збудований ще у 1964 році, щороку зазнає численних поривів. Водночас саме він забезпечує питною водою понад 22 тисячі коломиян.
Завдяки «Програмі відновлення України ІІІ», яку реалізує Європейський інвестиційний банк спільно з державою, громада отримала можливість оновити цей стратегічний об’єкт.
- Загальна вартість робіт – понад 52 млн грн.
- Джерела фінансування: 77% – кошти державного бюджету, решта – місцевого.
- Тривалість реалізації – 18 місяців.
«Уже погоджено перший транш – незабаром громада отримає кошти від ЄІБ для старту робіт», – наголосив Станіславський.
Коломийська громада стала однією з трьох в області (разом з Івано-Франківською та Калуською), які цього року отримали таку підтримку. За словами голови, фахівці вже готують нові заявки в межах програми DREAM, щоб залучити ще більше ресурсів для розвитку громади.