Прикарпаття — серед лідерів за кількістю виданих пільгових іпотек на житло

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 11:24
Минулого тижня десятеро прикарпатців скористалися державною програмою пільгового кредитування «єОселя». За цим показником Прикарпаття увійшло до числа лідерів серед регіонів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.

Загалом за минулий тиждень 199 українців отримали кредитів на загальну суму в 364 мільйони гривень.

Від початку 2025 року програмою скористалися майже п’ять тисяч громадян.

Кредити під 3% отримали:

  • 97 військовослужбовців і представників сектору безпеки;
  • 13 медиків;
  • семеро педагогів;
  • троє науковців.

Кредити під 7% отримали:

  • 54 українці без власного житла;
  • 20 внутрішньо переміщених людей;
  • п’ятеро ветеранів.

За типом нерухомості 126 українців отримали кредити на житло першого продажу, з яких 40 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 73 кредитів видали на житло на вторинному ринку.

До слова, програму «єОселя» реалізує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

