Прикарпаття — серед лідерів за кількістю виданих пільгових іпотек на житло

Минулого тижня десятеро прикарпатців скористалися державною програмою пільгового кредитування «єОселя». За цим показником Прикарпаття увійшло до числа лідерів серед регіонів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.

Загалом за минулий тиждень 199 українців отримали кредитів на загальну суму в 364 мільйони гривень.

Від початку 2025 року програмою скористалися майже п’ять тисяч громадян.

Кредити під 3% отримали:

97 військовослужбовців і представників сектору безпеки;

13 медиків;

семеро педагогів;

троє науковців.

Кредити під 7% отримали:

54 українці без власного житла;

20 внутрішньо переміщених людей;

п’ятеро ветеранів.

За типом нерухомості 126 українців отримали кредити на житло першого продажу, з яких 40 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 73 кредитів видали на житло на вторинному ринку.

До слова, програму «єОселя» реалізує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».