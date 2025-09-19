ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську скутерист зіштовхнувся з мікроавтобусом
У Франківську скутерист зіштовхнувся з мікроавтобусом

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 10:52
18 вересня в Івано-Франківську на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав водій скутера.

Правоохоронці встановили що водій, 44-річний водій скутера Peugeot не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції, пише Правда.

У результаті він зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 41-річний чоловік.

Унаслідок аварії скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

