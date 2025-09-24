На війні поліг прикарпатець Микола Пікуляк

У Войнилівську громаду прийшло сповіщення про загибель відважного Захисника України Пікуляка Миколи Михайловича, 19.12.1978 р.н., із села Перевозець.

Рядовий Пікуляк Микола служив гранатометником 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу механізованої роти в/ч ЗСУ, пише Правда.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконавши військовий обовʼязок 29.08.2024 року військовослужбовець зник безвісти внаслідок влучання ворожого ударного безпілотного літального апарату поблизу н.п.Пречистівка Волноваського району, виконувавши бойове завдання.

Трохи більше року рідні та близькі плекали надію на повернення Героя. Проте, нажаль, факт загибелі бійця офіційно підтверджено.

Наші серця краяться від болю і туги за вбитим солдатом. Глибоко співчуваємо родині і усім, хто знав, любив і шанував Воїна. Ще одне імʼя Захисника викарбовано у нашій памʼяті.

Вічна памʼять і слава українському оборонцю, який захищав рідну землю і усіх нас. Царство небесне Герою, – пишуть на сторінці громади.

Про зустріч і поховання Героя буде повідомлено додатково.