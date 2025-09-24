У Коломиї створили чотири безбар’єрні маршрути

На Прикарпатті, у місті Коломия, створили 4 безбар’єрні маршрути.

Про це для представників медіа розповів Коломийський міський голова Богдан Станіславський, передає кореспондентка Укрінформу.

«Ми розробили 4 безбар’єрні маршрути. Для першого – від вокзалу до центральної районної лікарні, дорогою до нашої первинки, спорткомплексу, школи та госпіталю ветеранів, вже зроблена проєктно-кошторисна документація. Її вартість – близько 20 млн грн. Наступних три маршрути будуть з’єднані з центральною частиною міста», – зазначив Станіславський.

За його словами, проєкт передбачає, переважно, облаштування пішохідної зони, а це – пандуси та тротуари.

«У нас є ділянки, де бруківка вже вистелена, але немає тактичної плитки, відповідних примикань та з’їздів. Ми хочемо в цьому проєкті зробити комплексний підхід. Тобто, коли людина виїхала (на кріслі колісному – ред.), то не може бути, що частину дороги вона їде добрим тротуаром, а іншу – ні, бо її не доробили», – зауважив Станіславський.

Він додав, що роботи на першому маршруті в громаді планують розпочати вже цього року. Для цього з місцевого бюджету скерували 10 млн грн, решта коштів планують отримати в межах державної програми, яка передбачає співфінансування для рішень з безбар’єрності.

«Наступних три маршрути хочемо опрацювати на наступний рік. Ми створюємо відповідну програму у межах 100 млн грн», – зазначив Станіславський.

Також на ці маршрути у Коломиї планують запустити шкільний автобус з інклюзією, а це означає, що на безбар’єрних маршрутах мають з’явитись ще й облаштовані зупинки.