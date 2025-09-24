На Прикарпатті судили військового, який вдарив поліцейського

Богородчанський районний суд виніс вирок солдату, який під час самовільного залишення військової частини вдарив поліцейського.

У вироку йдеться, що 22 жовтня 2022 року чоловіка призвали на військову службу. У лавах ЗСУ він був гранатометником стрілецького відділення. Проте у травні 2024 року вирішив піти у СЗЧ та повернутися додому в село Гринівка Старобогородчанської громади, пише КУРС.

Увечері 14 жовтня 2024 року чоловік побачив у Гринівці конфлікт між капітаном поліції, який виконував службові обов’язки, та місцевим мешканцем. Чоловік втрутився та став на бік свого односельця. Після чого двічі вдарив поліцейського по голові.

У суді прикарпатець визнав свою вину. Розповів, що не розібрався у ситуації та шкодує за вчинене. Також він додав, що планує повернутися на військову службу.

При винесенні вироку суд врахував те, що обвинувачений шукав виправдання своїм діям, а не засуджував їх як протиправні, а також намагався уникнути суду та попередньо неодноразово притягувався до адміністративної і кримінальної відповідальності.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді півтора року позбавлення волі. Крім цього, обвинувачений повинен сплатити 20 000 гривень моральної шкоди.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.