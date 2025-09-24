ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Снятинська громада прощається з полеглим Героєм Тарасом Фодчуком
Снятинська громада прощається з полеглим Героєм Тарасом Фодчуком

Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 11:30
Сьогодні, 24 вересня, Снятинська громада зустрічатиме “на щиті” свого земляка, захисника України Тараса Фодчука.

Мешканців Снятина та навколишніх сіл закликають гідно зустріти траурний кортеж, пише Правда.

Маршрут руху кортежу:

  • Від Снятинської багатопрофільної лікарні до центру міста (до відділку поліції).
  • Далі кортеж прямуватиме до рідного дому полеглого воїна в село Тулова.

Жителів громади просять вийти на вулиці орієнтовно о 13:00, щоб віддати останню шану Герою, який віддав життя за Україну.

