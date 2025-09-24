Снятинська громада прощається з полеглим Героєм Тарасом Фодчуком

Сьогодні, 24 вересня, Снятинська громада зустрічатиме “на щиті” свого земляка, захисника України Тараса Фодчука.

Мешканців Снятина та навколишніх сіл закликають гідно зустріти траурний кортеж, пише Правда.

Маршрут руху кортежу:

Від Снятинської багатопрофільної лікарні до центру міста (до відділку поліції).

Далі кортеж прямуватиме до рідного дому полеглого воїна в село Тулова.

Жителів громади просять вийти на вулиці орієнтовно о 13:00, щоб віддати останню шану Герою, який віддав життя за Україну.