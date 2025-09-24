Науковці КНУВС — у ТОП-2% світового рейтингу найцитованіших дослідників у 2025 році

Четверо науковців Карпатського національного університету імені Василя Стефаника увійшли до ТОП-2% світового рейтингу найцитованіших дослідників у 2025 році.

Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

До ТОП-2% найцитованіших дослідників світу у своїх галузях від КНУВС увійшли:

завідувач кафедри біохімії та біотехнології, професор Володимир Лущак — 9 тисяч 842 цитування, h-індекс 40 і лідерство серед українських науковців;

доцентка кафедри хімії факультету природничих наук Тетяна Татарчук — 3 тисячі 654 цитування, h-індекс 34, майже 100 публікацій;

доцент кафедри біохімії та біотехнології Олег Лущак та професор кафедри математичного і функціонального аналізу Роман Дмитришин — “займають високі позиції у рейтингу”.

Загалом у рейтингу присутні 122 науковці з України. Цей список серед українських дослідників очолює професор Володимир Лущак. Серед науковців світу він займає позицію 4243.