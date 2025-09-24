Заради сталого майбутнього: франківські науковці втілюють міжнародний проект

Університет Короля Данила разом із партнерами з семи країн реалізує міжнародний проєкт Climate Engine. До Фінляндії на офіційний старт ініціативи завітали проректор із міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку УКД Максим Карпаш та доцент кафедри архітектури та будівництва Любомир Жовтуля. Подія відбулася в кампусі в Еспоо, на базі одного з партнерів проєкту – компанії Nokia, яка є європейським лідером в сфері комунікацій, інформує Правда.іф.

Учасники презентували власні напрацювання у рамках проєкту, узгодили плани на наступний піврічний період і долучились до роботи симпозуіму. Під час зустрічей обговорення відбувалися у межах декількох тематичних блоків. Зокрема, йшлося про сільське господарство, енергію, кліматичну безпеку, циркулярну економіку та цифровізацію. Учасники дискутували щодо найкращих рішень для забезпечення сталого майбутнього.

«Цей проєкт у певному сенсі є продовженням попереднього – «Innovation Laboratories for Climate Actions», одним із пріоритетів якого був розвиток інноваційного потенціалу вищої освіти. Нині ми фокусуємося на посиленні інтеграції закладів вищої освіти та бізнесу через навчання, консультування, спільне залучення коштів для реалізації інноваційних проєктів», – каже проректор із міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку УКД Максим Карпаш.

Проєкт реалізується в рамках EIT HEI Initiative Європейського інституту інновацій і технологій та координується Університетом прикладних наук Савонія (Savonia University of Applied Sciences, Фінляндія).