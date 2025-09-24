ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Калуші помер ветеран війни Ярослав Хромей
Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 12:15
На 58 році життя помер ветеран російсько-української війни з Калуша Ярослав Хромей.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.

За його словами, Ярослав Хромей брав участь в Операції об’єднаних сил з 2019 по 2022 рік. Боронив країну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила на Лисичанському напрямку. Там отримав контузії. Лікувався, переніс кілька операцій.

З березня 2022 року боєць воював у складі 107 реактивної артилерійської бригади. За станом здоров’я у жовтні 2024 році демобілізувався.

24 вересня о 15:00 – виїзд траурного кортежу з тілом ветерани Ярослава Хромея від Калуської центральної районної лікарні. О 16:00 священники читатимуть псалтир у кімнаті панахид собору Святих Землі Української.

Чин похорону відбудеться 25 вересня о 13:00. Ярослава Хромея поховають на міському кладовищі у Калуші.

