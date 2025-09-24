На Франківщині взяли під варту грибника, який може бути причетним до втечі чоловіків у Румунію через Карпати

Грибника з Івано-Франківщини, якого підозрюють у переправленні двох військовозобов’язаних до Румунії, взяли під варту. За версією слідства, чоловіку допомагали п’ятеро спільників. Свої “послуги” вони оцінювали у 8 тисяч євро.

Про це йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду.

Підозрюваний — житель села Старі Кути. Слідчі з’ясували, що у червні 2025 року він та його помічники шукали чоловіків мобілізаційного віку, які хотіли потрапити за кордон. Одного з них вони знайшли у Косові. Після зустрічі з “клієнтом”підозрюваний отримав 8 тисяч євро.

28 червня 2025 року його спільники перевезли військовозобов’язаного автобусом до Криворівні. Там чоловіку пояснили, як дійти до кордону, й автомобілем УАЗ 31512 перевезли у село Грамотне. Підозрюваний їхав попереду авто на власному позашляховику Nissan Patrol і повідомляв за допомогою радіозв’язку, чи немає прикордонників або військових на їхньому шляху.

Неподалік села Буркут “клієнта” привели до державного кордону і розповіли, як дійти самостійно. Під вечір того ж дня чоловік пішки перейшов на бік Румунії.

Другий військовозобов’язаний перетнув державний кордон 1 липня 2025 року за аналогічним маршрутом у супроводі підозрюваного та його спільників, зазначили в ухвалі суду. За це вони також отримали 8 тисяч євро.

Під час обрання запобіжного заходу житель села Старі Кути просив суд обрати йому домашній арешт або визначити заставу. Він також додав, що є пенсіонером й отримує 2700 гривень соціальної виплати щомісячно. Чоловік пояснив, що має дохід від продажу грибів та квітки арніки.

На засіданні слідчий заперечив матеріальний стан підозрюваного, зазначивши, що у нього є будинок площею понад 300 квадратних метрів та автівка Nissan Patrol вартістю орієнтовно 20 тисяч доларів.

Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою в Івано-Франківській установі виконання покарань № 12 до 18 листопада 2025 року. Підозрюваний може внести 121 тисячу 120 гривень застави.