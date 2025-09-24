Боєць з Івано-Франківщини Микола Лозинський отримав нагрудний знак “За сумлінну службу”

Старший солдат Микола Лозинський зі села Верхній Майдан на Івано-Франківщині отримав нагрудний знак “За сумлінну службу” від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович, пише Правда.

У 2024 році Миколу Лозинського нагородили відзнакою “Золотий хрест”. Військовослужбовець евакуював з поля бою п’ятьох поранених бійців та тіло загиблого побратима на Запорізькому напрямку.