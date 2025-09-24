ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Коломиї завод "Leoni" відновив роботу після перевірки через різкий запах
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї завод “Leoni” відновив роботу після перевірки через різкий запах

Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 13:32
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Коломиї усунули проблему з нетиповим запахом на заводі Leoni, тому працівники повернулися до роботи.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Коломийської громади Богдана Станіславського.

Нагадаємо, що через різкий запах керівництво заводу одразу зупинило роботу, евакуювало працівників та викликало фахівців ДСНС і санітарно-епідеміологічної служби.

Усі необхідні заміри повітря провели — небезпечних речовин не виявили, загрози для здоров’я людей немає. Проте кілька працівників усе ж звернулися до медпункту зі скаргами на головний біль та слабкість, розповів Богдан Станіславський.

“Розумію, що ситуація викликала занепокоєння серед працівників і була нетиповою. Проте всі спрацювали злагоджено, і завдяки спільним зусиллям нам вдалося стабілізувати ситуацію та повернутися до роботи”, – додав Станіславський.

СХОЖІ НОВИНИ