У Коломиї завод “Leoni” відновив роботу після перевірки через різкий запах

У Коломиї усунули проблему з нетиповим запахом на заводі Leoni, тому працівники повернулися до роботи.

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Коломийської громади Богдана Станіславського.

Нагадаємо, що через різкий запах керівництво заводу одразу зупинило роботу, евакуювало працівників та викликало фахівців ДСНС і санітарно-епідеміологічної служби.

Усі необхідні заміри повітря провели — небезпечних речовин не виявили, загрози для здоров’я людей немає. Проте кілька працівників усе ж звернулися до медпункту зі скаргами на головний біль та слабкість, розповів Богдан Станіславський.