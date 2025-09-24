У Коломиї завод “Leoni” відновив роботу після перевірки через різкий запах

У Коломиї усунули проблему з нетиповим запахом на заводі Leoni, тому працівники повернулися до роботи.
Про це пише Правда з посиланням на міського голову Коломийської громади Богдана Станіславського.
Нагадаємо, що через різкий запах керівництво заводу одразу зупинило роботу, евакуювало працівників та викликало фахівців ДСНС і санітарно-епідеміологічної служби.
Усі необхідні заміри повітря провели — небезпечних речовин не виявили, загрози для здоров’я людей немає. Проте кілька працівників усе ж звернулися до медпункту зі скаргами на головний біль та слабкість, розповів Богдан Станіславський.
“Розумію, що ситуація викликала занепокоєння серед працівників і була нетиповою. Проте всі спрацювали злагоджено, і завдяки спільним зусиллям нам вдалося стабілізувати ситуацію та повернутися до роботи”, – додав Станіславський.