На вулиці Карпатській водійка автомобіля наїхала на два припарковані автомобілі. ФОТО

На вулиці Карпатській водійка автомобіля Chevrolet, не обравши безпечної швидкості руху, здійснила наїзд на припарковані автомобілі Mercedes та Mitsubishi, після чого продовжила рух. Унаслідок аварії всі автомобілі отримали механічні пошкодження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.



Патрульні, які прибули на виклик, виявили 21-річну водійку вже на сусідній вулиці, де вона здійснила наїзд на бетонну конструкцію. Інспектори виявили у неї явні ознаки сп’яніння. Керманиця пройшла освідування у медичному закладі, де підтвердили факт спʼяніння.

Перевіряючи документи патрульні встановили що остання немає водійського посвідчення та страхового полісу.

Крім того, номерні знаки які знаходяться на транспортному засобі йому не належать.

На водійку патрульні склали два адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП), ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без необхідних документів) КУпАП.