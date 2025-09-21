ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув молодий десантник з Прикарпаття, який понад рік вважався зниклим безвісти
На війні загинув молодий десантник з Прикарпаття Тарас Фодчук, який понад рік вважався зниклим безвісти

Автор: Ігор Василик
21/09/2025 20:36
У неділю 21 вересня, Снятинська міська рада повідомила про загибель десантника ЗСУ Тараса Фодчука, уродженця села Русів, 1999 року народження, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Героєві було 25 років

26 липня 2024 року під час запеклих боїв у Донецькій області воїн зник безвісти. Довгий час рідні та громада чекали на будь-які звістки. І лише 16 вересня 2025 року офіційно підтверджено його загибель відповідно до постанови про ідентифікацію особи.

“Міський голова, виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловили щирі співчуття рідним та близьким Героя. У ці дні скорботи важко віднайти слова, які б змогли полегшити біль від втрати рідної Вам людини. Нехай пам’ять про Тараса назавжди залишиться у наших серцях. Тарас Фодчук віддав своє життя за свободу і незалежність України. Вічна шана та світла пам’ять нашому Герою”, йдеться у повідомленні Снятинської міськради.

