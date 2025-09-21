На Франківщині із пожежної водойми витягнули тіло чоловіка ФОТОФАКТ

У селі Гвізд на території Надвірнянського району, з пожежної водойми біля школи витягнули тіло чоловіка.
Наразі МІСТУ відомо, що з водойми витягнули тіло місцевого жителя. Редакції новинного сайту МІСТО стало відомо, що йдеться про чоловіка 1970 року народження.
Попередньо загиблий без ознак насильницької смерті.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.