ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині із пожежної водойми витягнули тіло чоловіка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині із пожежної водойми витягнули тіло чоловіка ФОТОФАКТ

Автор: Ігор Василик
21/09/2025 21:25
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Гвізд на території Надвірнянського району, з пожежної водойми біля школи витягнули тіло чоловіка.

Наразі МІСТУ відомо, що з водойми витягнули тіло місцевого жителя. Редакції новинного сайту МІСТО стало відомо, що йдеться про чоловіка 1970 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Попередньо загиблий без ознак насильницької смерті.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

СХОЖІ НОВИНИ