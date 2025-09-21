Франківський рок-гурт KARNA випустив кліп на саундтрек до антирадянського екшну «Каховський об’єкт»

Гуцул-метал гурт KARNA написав трек «Атоми» спеціально для кіно «Каховський об’єкт». Трек звучить у фінальній сцені фільму. Кліп на пісню зняли на одній з локацій, де проходили зйомки стрічки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

«Каховський об’єкт» вийде у всеукраїнський прокат з 1 жовтня — квитки вже у продажу. Кліп на трек вийшов на Youtube-каналі гурту KARNA 19 вересня.

Кліп на пісню «Атоми» зняв режисер екшну «Каховський об’єкт» Олексій Тараненко. За його задумом, локацією кліпу стала закинута з радянських часів молочна кухня у Києві, де для фільму створили декорації таємної лабораторії й окремі секції уявного бункеру з дна Каховського водосховища. Дію, що відбувається в кліпі, заримували з кадрами з фільму, створюючи ілюзію перебування учасників гурту прямо посеред сюжет фільму.

Саунд продюсер фільму «Каховський об’єкт», Дмитро Синиця, обрав гурт KARNA для музичного оформлення фільму за гітарний звук та проникливий вокал. KARNA — це гурт з 27-річною історією, родом з Івано-Франківська. Справжня легенда рок-сцени, які знайшли себе у жанрі гуцул-метал, де поєднали український фольклор та важкий рок.

Спеціально створену до фільму пісню «Атоми» вперше виконали наживо на День Незалежності на концерті у Києві.

«Атоми» не єдиний трек гурту, який потрапив у фільм: майже всі екшн сцени відбуваються під звучання уже відомих хітів гурту — «Ритм», «Party на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки».