Представник омбудсмена Віталій Вербовий зустрівся з новим керівником ТЦК Прикарпаття



В Івано-Франківську відбулася робоча зустріч між представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця — Віталієм Вербовим — та новопризначеним керівником Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковником Володимиром Шаховцем, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Сторони обговорили проблемні питання, пов’язані з мобілізаційними процесами, зокрема факти неправомірного застосування сили та обмеження волі громадян.

Як наголосив Віталій Вербовий, усі такі випадки вже перебувають у полі уваги Омбудсмана, а окремі з них розслідуються правоохоронними органами. Уповноважений з прав людини реагує на кожен інцидент та застосовує всі передбачені Конституцією та законами України механізми впливу.

Полковник Володимир Шаховець запевнив, що одним із його пріоритетів буде максимальна соціальна підтримка військовослужбовців і демобілізованих осіб. Для цього він планує налагодити співпрацю з підрозділами з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОДА, щоб забезпечити оперативний облік та подальший супровід ветеранів війни.

Крім того, спеціаліст Офісу Омбудсмана Юрій Гуменяк звернув увагу на необхідність дотримання Закону України «Про інформацію», зокрема в частині своєчасного надання відповідей на запити громадян.