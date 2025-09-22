Три вертольоти та майже 1000 орків – втрати окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.09.25.
Втрати окупантів:
- особового складу / personnel – близько / about 1102570 (+960) осіб / persons
- танків / tanks – 11194 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23282 (+1) од
- артилерійських систем / artillery systems – 32999 (+47) од
- РСЗВ / MLRS – 1493 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1218 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 344 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 62001 (+403)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62363 (+118)
- спеціальна техніка / special equipment – 3969 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!