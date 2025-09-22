До кінця цього тижня на Прикарпатті можливий сніг – синоптики

Відома українська синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповіла про можливі зміни погоди, які очікують Україну вже найближчими днями, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Ви знаєте, я не прихильник довгострокових прогнозів. Але певні тенденції важливо спостерігати, щоб, власне, виконувати свою основну роботу – попереджати про можливі синоптичні зміни. Можливі! Це не виключає, навпаки, уточнення та щоденні прогнози погоди, йдеться у її дописі на сторінці у Фейсбук.

Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це – суботній прогноз опадів (синє – дощ. рожеве – сніг)

А якщо конкретніше.

Із 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням і тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг.

Похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова – лише місцями в західній частині.

Тому я б закликала медіа не квапитися із страшними заголовками – типу “Україну засипле снігом” чи “до нас йде лютий холод”. Уникайте, будь ласка, дешевої сенсаційності, навіть якщо виторгуєте зайві пару десятків лайків.

Йде різке похолодання

Наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими – куртки, міцніші черевики, навіть шапки тонкі, вдома перевірте, де лежать товсті страшні улюблені штани та фліски, чи працюють обігрівачі, поближче телефон сімейного лікаря, бо такі синоптичні метаморфози можуть провокувати застуди, судинні недуги та бронхо-легеневі проблеми. Словом, зміна сезонів не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом.

Тепло ще буде