Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Шиптура

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного відважного оборонця української землі Володимира Шиптура, який був жителем села Радча, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Похорон героя
Заходи військового поховального ритуалу по солдату ШИПТУРУ Володимиру Ярославовичу (23.06.1981 – 19.09.2025):
- – 22.09.2025 р. о 11:00 – початок прощання з загиблим за адресою: вул. Шевченка 21, с.Радча;
- – 22.09.2025 р. о 11:30 – виїзд із дому загиблого до церкви с.Радча;
- – 22.09.2025 р. о 12:30 – поховання воїна на кладовищі с. Радча.
Вічна слава полеглому захисникові!