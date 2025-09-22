На Коломийщині провели в останню путь молодого захисника Михайла Романюка

У неділю 21 вересня, Отинійська громада у скорботі провела в останню дорогу свого відважного земляка, воїна-захисника України — старшого солдата Романюка Михайла Володимировича, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Похорон героя

Похоронна хода вирушила від рідного дому Михайла Романюка до Храму Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ у селі Торговиця, де відбулися заупокійні богослужіння. Після цього Героя поховали на місцевому кладовищі.

Михайлу було лише 28 років. Він народився 15 листопада 1996 року в селі Торговиця. Змалку вирізнявся добротою, скромністю та готовністю допомогти.

Воїн мужньо пройшов фронтові дороги — від Запорізького напрямку до боїв на Донеччині. Переніс тяжкі контузії, але завжди повертався до побратимів. Його хоробрість була відзначена державними нагородами — медаллю «За оборону міста Часів Яр» та відзнакою «Захисник Сходу».

Загибель героя

16 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку Донецької області, Михайло загинув смертю Героя внаслідок удару ворожого FPV-дрона.