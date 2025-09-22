ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Коломийщині провели в останню путь молодого захисника Михайла Романюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині провели в останню путь молодого захисника Михайла Романюка

Автор: Ігор Василик
22/09/2025 08:23
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю 21 вересня, Отинійська громада у скорботі провела в останню дорогу свого відважного земляка, воїна-захисника України — старшого солдата Романюка Михайла Володимировича, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Похорон героя

Похоронна хода вирушила від рідного дому Михайла Романюка до Храму Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ у селі Торговиця, де відбулися заупокійні богослужіння. Після цього Героя поховали на місцевому кладовищі.

Михайлу було лише 28 років. Він народився 15 листопада 1996 року в селі Торговиця. Змалку вирізнявся добротою, скромністю та готовністю допомогти.

Воїн мужньо пройшов фронтові дороги — від Запорізького напрямку до боїв на Донеччині. Переніс тяжкі контузії, але завжди повертався до побратимів. Його хоробрість була відзначена державними нагородами — медаллю «За оборону міста Часів Яр» та відзнакою «Захисник Сходу».

Українські військові накривають труну на похороні.

Загибель героя

16 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку Донецької області, Михайло загинув смертю Героя внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Для рідних, друзів, односельчан та всієї громади це — непоправна втрата. Важко підібрати слова, які могли б зменшити біль. Ми розділяємо горе родини та дякуємо за те, що виховали справжнього сина України, який віддав своє життя за мир і свободу нашої держави. Світла пам’ять про Михайла Романюка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і хто бореться за те, щоб здійснилася його мрія — про мирне майбутнє України. Герої не вмирають. Вони живуть у пам’яті та в історії нашого народу, йдеться у офіційному повідомлені.

Військові несуть труну з прапором України.
Похоронна процесія з прапорами України та поліцією.
Військові кладуть прапор на труну під час церемонії.
Обряд прощання з покійним на природі.
Люди на похороні із запаленою свічкою
Похорон українського військовослужбовця, люди в скорботі.
Духовенство біля церкви з українським прапором
Церковна служба на відкритому повітрі з священиками
Люди скорбіють біля труни під прапором України.
Українські військові несуть труну в церкві
Люди на вулиці під час церемонії
Військові несуть труну, вкрита українським прапором.
Українські військові накривають труну на похороні.
Священники та військові під час процесії на природі.
Процесія з прапорами під час похорону на вулиці.
Група людей іде вулицею, яскравий сонячний день.
Церемонія вшанування пам'яті у церкві з прапором
Військові опускають труну в землю на похороні.
Люди в скорботі на похороні в церкві.
Люди у чорному йдуть по стежці на природі.
Військові несуть труну, вкрита прапором України.

СХОЖІ НОВИНИ